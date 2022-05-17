الجالية المصرية فى لندن تحتفى بالمفتى أمام البرلمان البريطانى

جدة - نرمين السيد - احتفت الجالية المصرية فى بريطانيا بحضور الدكتور شوقى علام – مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- إلى قصر "وستمنستر" حيث مبنى البرلمان البريطانى، حيث كانوا فى استقبال فضيلته أمام البوابة الرئيسية فى زيارته التاريخية حيث ألقى كلمة أمام مجلسى العموم واللوردات البريطانى.





ورفع أبناء الجالية المصرية علم مصر ملوحين به إلى فضيلة المفتى أثناء دخوله إلى البرلمان البريطانى، وسط هتافات الترحيب بـ "تحيا مصر"، فى مشهد لفت أنظار المارة من المواطنين البريطانيين الذى توقف بعضهم للمشاهدة. يذكر أن فضيلة المفتى يقوم الآن بزيارة رسمية إلى المملكة المتحدة بدأت الأحد الماضى، حيث ألقى كلمة مهمة أمام أعضاء مجلسَى العموم واللوردات البريطانى، كما سيلتقى عددًا من كبار رجال الدولة فى المملكة المتحدة.

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