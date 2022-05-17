فريق حياة كريمة يتابع مشروعات قرى وادى النقرة بنصر النوبة

جدة - نرمين السيد - استكمل فريق عمل وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان، بقيادة ناجح مصطفى، جولاته الميدانية بتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها بقرى مشروع وادى النقرة التابعة لمركز نصر النوبة بإجمالى 6 قرى وتوابع تضم 18 ألف نسمة.





وذلك تنفيذا لتوجيهات أشرف عطية محافظ أسوان، بتكثيف المتابعة الدورية لمعدلات ونسب الأعمال الجارية بالمشروعات المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة" بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.

وخلال الجولة التفقدية، أكد المهندس ناجح مصطفى على أنه بناء على تكليفات محافظ أسوان فقد تم المرور على العديد من المشروعات داخل قرى وادى النقرة لمتابعة معدلات ونسب التنفيذ حيث تم المرور على مشروعات التأهيل ورفع الكفاءة لمدرستى الحكمة الثانوية والمنار للتعليم الأساسى واللاتى تم الانتهاء منهما بنسبة 100 %، بجانب المرور على وحدة طب الأسرة بقريتى الحكمة والكرامة والتى تم نهوها بنسبة 100 %.

وأوضح أن مشروعات الإحلال والتجديد لخطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وأيضاً محطات الرفع والمعالجة وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 90 %، كما وصلت نسبة التنفيذ فى مشروع إنشاء المجمع الخدمى إلى 80 %، بينما بلغت نسبة تنفيذ مشروع إنشاء المجمع الزراعى 40 %، فى حين بلغت نسبة تنفيذ مشروع إنشاء نقطة الإسعاف 30 %.

وأثناء الجولة التفقدية نقل فريق عمل حياة كريمة تعليمات أشرف عطية بشأن ضرورة مضاعفة الجهود لرفع نسب ومعدلات الإنجاز فى بعض المشروعات التى تشهد تباطئ فى التنفيذ، ومنها مشروع تأهيل ورصف الطرق الرئيسية والداخلية بإجمالى أطوال 65 كم، بالإضافة إلى مشروع تدعيم وإحلال وتجديد شبكة الكهرباء وزرع أعمدة إنارة.