«بعد انتشار ظاهرة المستريح»..برلماني: عدم الوعي والطمع سبب رئيسي.. و نحتاج لمنظومة اجتماعية ثقافية للمواجهة

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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /698226/بعد-انتشار-ظاهرة-المستريحبرلماني-عدم-الوعي-والطمع-سبب-رئيسي-و-نحتاج-لمنظومة-اجتماعية-ثقافية-للمواجهة

انتقد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، انتشار ظاهرة المستريح والنصب على المواطنين، مؤكدًا أن السعي للثراء السريع وعدم الوعي سبب رئيسي في هذه الأزمة، مفيدًا أن قصص النصب الذي يقوم البعض بها ضد المواطنين متشابهة ، مشيرا إلى أن إنتشار هذه القصص يجعلنا نتسائل كيف يتم إقناع الناس بتسليم أموالهم لأشخاص لا يعرفونهم بهذه الطريقة.

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وأضاف أبو زيد، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن انتشار هذه الظاهرة بمختلف المحافظات يؤكد خطورتها والحاجة الأكبر لمواجهتها على مستوى الثقافة والوعي، وليس تطبيق القانون فقط وعقوباته التي قد تكون بحاجة لإعادة نظر، مشددًا على ضرورة زيادة الوعي عن طريق وسائل الاعلام المختلفة، فى إطار مسئوليته عن مناقشة قضايا المجتمع وواقعه اليومى ومعالجة مثل تلك الظواهر.

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وأشاد أبو زيد، بجهود رجال وزارة الداخلية، وتحديدًا الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وبذلهم جهودًا كبيرة لضبط قضايا توظيف الأموال، والتدخل بشكل فوري بعد تلقي بلاغات من الضحايا بتعرضهم للنصب أو الاستيلاء على أموالهم.

واختتم أبو زيد، بالتأكيد على أن بعض المواطنين يلجأون إلى طرق غير آمنة لاستثمار أموالهم، فبدلًا من استثمارها فى البنوك والحصول على فوائد كبيرة وشرعية، يمنحون هذه الأموال إلى النصابين، الذين يوهمون الضحايا بتحقيق ربح ضخم خلال فترة قصيرة.