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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /698227/الجالية-المصرية-بلندن-تستقبل-مفتي-الجمهورية-بالأعلام-لدى-وصوله-البرلمان-البريطاني

وصل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الثلاثاء، إلى قصر «وستمنستر» مبنى البرلمان البريطاني.

دوت الخليج

مفتي الجمهورية في زيارة تاريخية للبرلمان البريطاني

واستقبلت الجالية المصرية في بريطانيا، فضيلة المفتي، أمام البوابة الرئيسية لمقر البرلمان، في زيارته التاريخية؛ لإلقاء كلمة أمام مجلسي العموم واللوردات البريطاني.

ورفع أبناء الجالية المصرية علم مصر ملوحين به إلى المفتي أثناء دخوله إلى البرلمان البريطاني، وسط هتافات الترحيب بـ«دوت الخليج»، في مشهد لفت أنظار المارة من المواطنين البريطانيين الذي توقف بعضهم للمشاهدة.

يذكر أن المفتي يقوم الآن بزيارة رسمية إلى المملكة المتحدة، بدأت الأحد الماضي، حيث ألقى كلمة مهمة أمام أعضاء مجلسَي العموم واللوردات البريطاني، كما سيلتقي عددًا من كبار رجال الدولة في المملكة المتحدة.