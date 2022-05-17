الجالية المصرية في لندن تحتفي بمفتي الجمهورية أمام مبنى البرلمان البريطاني

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 09:28 صباحاً - احتفت الجالية المصرية في بريطانيا بحضور فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- إلى قصر "وستمنستر" حيث مبنى البرلمان البريطاني، حيث كانوا في استقبال فضيلته أمام البوابة الرئيسية في زيارته التاريخية حيث ألقى كلمة أمام مجلسي العموم واللوردات البريطاني.

ورفع أبناء الجالية المصرية علم مصر ملوحين به إلى فضيلة المفتي أثناء دخوله إلى البرلمان البريطاني، وسط هتافات الترحيب بـ "تحيا مصر"، في مشهد لفت أنظار المارة من المواطنين البريطانيين الذي توقف بعضهم للمشاهدة.

يذكر أن فضيلة المفتي يقوم الآن بزيارة رسمية إلى المملكة المتحدة بدأت الأحد الماضي، حيث ألقى كلمة مهمة أمام أعضاء مجلسَي العموم واللوردات البريطاني، كما سيلتقي عددًا من كبار رجال الدولة في المملكة المتحدة.