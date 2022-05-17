طلاب ثانية ثانوى يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية

جدة - نرمين السيد - يذكر أن طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، يؤدون الامتحانات على فترتين فى الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا (أسئلة مقالية) وتمثل هذه الاسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها إلكترونيا (أسئلة اختيار من متعدد) من خلال المنصة الإلكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان.
وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.
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