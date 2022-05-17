انت الان تتابع تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش اليوم في الدوري الممتاز حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 08:43 صباحاً - محمد السيد - /698220/تشكيل-الزمالك-المتوقع-لمواجهة-طلائع-الجيش-اليوم-في-الدوري-الممتاز

يستعد فريق الزمالك لمباراته ضد نظيره طلائع الجيش، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش

فى حراسة المرمي:محمد عواد

فى خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح- محمود الونش- محمد عبد الغني- حمزة المثلوثي.

فى خط الوسط: محمد أشرف روقا- يوسف إبراهيم أوباما- إمام عاشور.

فى خط الهجوم: أحمد سيد زيزو- أشرف بن شرقي- عمر السعيد.

نتيجة مباراة الزمالك وإيسترن كومباني

انتهى لقاء الزمالك وإيسترن كومباني بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، ليواصل الزمالك الانفراد بصدارة ترتيب الدوري.

وجاء هدف الزمالك الأول عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 40 من الشوط الأول، بينما تعادل فريق إيسترن كومباني في الدقيقة 65 عن طريق محمود حمدي الونش مدافع الزمالك الذي أحرز الهدف بالخطأ في مكرماه، وقبل نهاية المباراة بأربعة دقائق وبالتحديد في الوقت بدل الضائع، استطاع أحمد سيد زيزو أن يسجل ثاني أهداف الفريق الأبيض.

ويحتل فريق نادي الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز، برصيد 41 نقطة من 17 مباراة خاضها الفريق الأبيض، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.

وتعادل النادي الأهلي أمام فريق سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما، في مباراة متواضعة جدا للاعبي النادي الأهلي وعلامات استفهام أيضًا على إدارة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق للمباراة.

ونجح فريق سيراميكا كليوباترا في تسجيل الهدف الأول في النادي الأهلي، عن طريق باسم مرسي، في الدقيقة 88، بينما تعادل محمد مجدي قفشة من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، بعد عودة حكم اللقاء لتقنية الفار.