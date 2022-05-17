خبير إعلام رقمى: شبكات التواصل الاجتماعى ستختفى خلال سنوات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال اتصال هاتفى مع الإعلامى عمرو عبدالحميد، لـ برنامج "رأى عام"، المذاع عبر قناة تن الفضائية، مساء أمس الإثنين.

ولفت خبير الإعلام الرقمى إلى أنه خلال سنوات قليلة جدا ستختفى شبكات مواقع التواصل الاجتماعى، وسيظهر "الميتافيرس"، وهو العالم الافتراضى، والذى سيغير من حياة ملايين البشر.

وكشف شمس الدين أن تريند أبوالهول أعاد مشهد شبكات التواصل الاجتماعى مرة أخرى إلى الساحة، حيث تسببت فى حجم إقبال كبير وتاريخى من الأجانب والعرب والمصريين لرؤية أبوالهول منذ أمس الأول الأحد.