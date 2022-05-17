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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /698214/مواعيد-مباريات-اليوم-الثلاثاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم ومن أبرزها مباراة ليفربول ضدساوثهامبتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

ساوثهامبتون ضد ليفربول، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساء عبرقنواتbeIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات الدوري المصري

يخوض الجونة ضد مصر المقاصة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً، عبر قنواتon time sport.

يخوض فيوتشر ضد الاتحاد السكندري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، عبر قنواتon time sport.

يخوض الزمالك ضد طلائع الجيش، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنواتon time sport.

مواعيد مباريات كأس الليبرتادوريس

يخوض بوكا جونيورزضد كورينثيانز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف صباحا.

يخوض فلامينجو ضد يونيفرسيداد كاتوليكاوالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف صباحا.

يخوض سبورتنج كريستال ضد تاليريس كوردوبا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف صباحا.

نتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف

تأهل النادي الأهلي رسميا إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد فوزه على وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي في مجموع المباراتين بنتيجة بنتيجة 2-6.

وسجل أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في شباك وفاق سطيف بعد تبادل الكرة مع بيرسي تاو ثم سدد أحمد عبد القادر الكرة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس لداخل الشباك، بينما تعادل الفريق الجزائري في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

فيما استطاع نادي وفاق سطيف الجزائري تسجيل الهدف الثاني في مرمى محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، في الدقيقة 61 ، لتصباح النتيجة 1-2 لصالح الفريق الجزائري، فيما تعادل محمد شريف للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر المباراة.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة على ملعب السلام بالقاهرة.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الجاري، على ملب مركب محمد الخامس بالمغرب.

وتعيد تلك المواجهة بين الأهلي والوداد ذكريات نهائي نسخة 2017 والتي خسرها الأهلي لصالح الوداد الذي توج بالبطولة بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 1-2 في مجموع اللقائين، حيث كانت المبارة النهائية بنظام الذهاب والعودة حينها.