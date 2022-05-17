هل زيارة ضريح الحسين والأولياء حرام؟.. الإفتاء تحسم الأمر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، ردا على بعض المتشددين الذين أصدروا فتاوى تحرم على المصريين، وغيرهم مجرد الزيارة إلى تلك المساجد والأضرحة المباركة.
وأجاب الشيخ عويضة عثما، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: "زيارة أضرحة أولياء الله الصالحين تشرح الصدور، وتنير العقول، وتبعث بالطمأنينة فى النفوس، فالإنسان يشعر براحة نفسية عندما يزور أولياء الله الصالحين آل البيت الذين هم قطعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وأشار إلى أن زيارة قبور الصالحين لا مانع منها على الإطلاق، مع إنكار أى كلام أو ظن من الزائر أن هؤلاء قادرون على شفاء أحد أو حل مشكلات أحد، متابعا: "وقد خص الحبيب المصطفى سيدنا الحسين بمزيد من الحب فقال: "من أحب حسين فقد أحبنى".
واختتم أمين الفتوى، قائلا: "لا نريد أن نسمع إلى هؤلاء الذين يكفرون ويبدعون الذين يذهبون إلى قبور الأولياء والصالحين، وعلى مدار التاريخ يزور الناس قبور الصالحين وكانوا يستحبون أن يدفنوا بجوارهم".
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