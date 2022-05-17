اضافة المواليد الجدد موقع دعم مصر رابط استمارة تحديث بيانات بطاقة التموين واضافة رقم الهاتف 2022

تحديث بيانات بطاقة التموين 2022، اضافة المواليد الجدد ورقم الهاتف لمنع ايقاف البطاقة، نبهت وزارة التموين على المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية بضرورة تحديث بياناتهم بإستمرار، وذلك من أجل عدم التعرض لإيقاف البطاقة ووقف الدعم التمويني، ويزيد البحث بين المواطنين عن موعد اضافة المواليد الجدد وشروط الإضافة، وذلك للإستفادة من الدعم التمويني المقرر لكل فرد مسجل عل البطاقة، والحصول على نقاط الخبز التي يمكن استبدالها بسلع تموينية أخرى، فتخدم البطاقة التموينية شريحة كبيرة من شرائح المجتمع، يهمهم التعرف على خطوات وطرق تحديث بيانات التموين للإستمرار في الصرف.

نوضح في السطور المقبلة رابط تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 وطرق اضافة المواليد الجدد، وخطوات اضافة رقم الهاتف والذي طالبت به وزارة التموين على بونات صرف الخبز، ويكون ذلك من خلال موقع دعم مصر، للتأكد من تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 والتعرف على خطوات اضافة رقم الهاتف لبطاقة التموين.

خطوات اضافة رقم الهاتف على بطاقة التموين 2022

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مد فترة تحديث بيانات التموين بإضافة رقم الهاتف على موقع دعم مصر، حتى نهاية شهر يونيو المقبل، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين الراغبين في تحديث بيانات بطاقة التموين بإضافة رقم الهاتف، حيث يكون التحديث الكترونياً من خلال الإنترنت، من أجل التسهيل على المواطنين ومنع التكدس والزحام لدى مكاتب التموين، فضلاً عن أن تحديث البيانات يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

رابط تحديث بيانات بطاقة التموين

الدخول على الموقع الرسمي دعم مصر

الضغط على أيقونة الخدمات التموينية للمواطنين.

الضغط على اعادة ارسال الرقم السري للهاتف المحمول.

ادخال رقم الهاتف المسجل بإسم صاحب البطاقة التموينية.

ادخال رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقم.

الضغط على أيقونة ارسال الرقم السري.

شروط اضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية 2022

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، شروط عدة لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية 2022، وذلك من خلال موقع دعم مصر المختص بتقديم الخدمات التموينية الكترونياً للمواطنين، وهذه الشروط هي كالتالي:-

الحد الأقصى لعدد الأفراد المضافين على بطاقة واحدة هو 4 أفراد (أب وأم وطفلين)

يمكن لبطاقة التموين المضاف إليها 3 أفراد فقط اضافة فرد رابع، بشرط أن تكون هذه الأسرة من الفئات الأولى بالرعاية.

خطوات اضافة المواليد الجدد عل البطاقة التموينية 2022