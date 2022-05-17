طقس اليوم.. ظاهرتان جويتان تؤثران بشدة على القاهرة والمحافظات

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.
ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وتكون الظاهرة الجوية الأبرز اليوم هى الشبورة المائية على القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا والوجه البحرى، مع نشاط لـ الرياح على معظم الأنحاء.
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