متى يلغى امتحان الطالب فى مادة واحدة أو جميع المواد؟

جدة - نرمين السيد - وتسرى القواعد والأحكام الواردة فى هذا القرار على الطلاب الذين يتقدمون للامتحانات العامة والمحلية، التى تُشرف على إجرائها وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها، داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

متى يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد؟

ووفقاً للقرار، يُلغى امتحان الطالب فى جميع المواد، ويُعتبر راسباً فيها، سواء فى الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ارتكتب أيا من الأفعال الآتية:

صوَّر، أو طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأى وسيلة: أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات، أو أثنائها، سواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، أو اشتراك أو شرع فى ارتكاب أياً من هذه الأفعال.

الغش أو الشروع فيه، أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحان.

القيام بأى عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان.

الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم، أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه.

استخدام الهاتف المحمول بجميع أنواعه أو أى وسائل تكنولوجية أخرى تؤدى إلى ارتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالنقطتين الأولى والثانية أو الشروع فيه.

مساعدة الغير فى أداء الامتحان بدلاً منه.

إخفاء أوراق الإجابة الخاصة به أو الهروب بها.

متى يلغى امتحان الطالب فى مادة واحدة؟

ويُلغى امتحان الطالب فى المادة التى تؤدى الامتحان فيها، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ما ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

حيازة الهاتف المحمول أو أى من الأجهزة التكنولوجية أو أى وسائل أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان.

تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم على الاستهانة أو السخرية بأى صورة من الصور.

تمزيق أوراق الإجابة، أو نزع ورقة منها، أو العبث بها، أو محاولة إخفائها، أو محاولة الهروب بها.

ونص القرار على أنه يُلغى امتحان الطالب بقرار من المشرف على الامتحان بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحان محضراً بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها وإجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق المختصة من: الإدارة، المديرية، الوزارة، ويُعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق تنازلاً عن حقه فى الدفاع عن نفسه، وإقراراً ضمنياً منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة، وتُعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحان لإصدار القرار المناسب.

وفيما يتعلق بالامتحانات العامة يُرسل أصل أوراق التحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاقتراح التوصية، وتُعرض الأوراق على المشرف على الامتحان لإصدار القرار المناسب، ولا يُخطر الطالب بالقرار الصادر بشأنه إلا مع إعلان نتيجة الامتحان، وتُعد الشهادة أو البيان الصادر بنتيجة الامتحان إخطاراً له.

وتضمن القرار أن الطالب الذى ألغى امتحانه فى جميه مواد امتحان الدور الأول، يُحرم من أداء امتحان الدور الثانى لذات العام الدراسى الصادر فيه قرار الإلغاء، أنا إذا كان إلغاء الامتحان فى الدور الثانى فيكتفى بالإلغاء هذا الدور.

ويعتبر العام الدراسى الذى عُوقب فيه الطالب بإلغاء الامتحان لأى سبب من الأسباب الواردة بهذا القرار عام رسوب، ويُحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانوناً، ويًعتبر إلغاء الامتحان فى مادة واحدة رسوباً فى هذه المادة ويطبق فى شأنها القواعد المنظمة للدور الثانى، ويكون الإلغاء فى أحد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها.

ونص القانون على أنه "لا تحوَّل العقوبات الواردة فى هذا القرار دون حق الجهة الإدارية فى إحالة الشق الجنائى للنيابة العامة لتحريك المسؤولية الجنائية من جانبها".