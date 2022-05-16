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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /698193/أحمد-حلمي-عن-واحد-تاني-الفيلم-شبهي-وشغفي-كان-قليل-من-ناحيته

حل الفنان أحمد حلمي ضيف برنامج et بالعربي، وتحدث عن فيلمه الجديد «واحد تاني» الذي تم عرضه بدور السينمات خلال أيام عيد الفطر المبارك، وتصدر شباك التذاكر.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات أحمد حلمي في برنامج et بالعربي وذلك خلال السطور القادمة

أحمد حلمي وفيلم واحد تاني

وقال أحمد حلمي إن ما يجذبه لتقديم الأعمال الفنية هي أن تلمسه ويشعر بها وهو الأمر الذي جعله يتحمس لتقديم فيلم “واحد تاني”.

وتابع أحمد حلمي الحديث، قائلًا: بحب التمرد على نفسي وشخصية أكس اللي مثلتها في فيلم واحد تاني هي الأقرب ليا وشبهي من شخصية مصطفى، وبالرغم من كده فإن شخصية مصطفى ظاهرة للجمهور.

أحمد حلمي: وقت الشغف راح

وصرح أحمد حلمي بأنه شعر بأن شغفه قل كثيرًا في الفترة الأخيرة حتى سعى لتقديم فيلم واحد تاني، قائلًا: جالي وقت الشغف راح واليوم بيجري بعد شوية نزل عليا جردل مياه سقعة والأفلام المهمة التي عرضت مؤخرًا كانت بتفوقني وسألت نفسي ليه فقدت الشغف كده.

وعبر أحمد حلمي عن سعادته البالغة بإيرادات الفيلم العالية، قائلًا: الإيراد كبير ولم يسبق لي في مشواري الفني ودايمًا ربنا بيكرمني وبيكون الإيراد مختلف.

أحمد حلمي ومقياس النجاح

وأضوح أحمد حلمي إلى أن مقياس النجاح بالنسبة له يكمن في الشارع، وأشار إلى أن العمل من الممكن أن لا يحقق إيرادات ولكن يكون له صدى واسع في الشارع، ومن الممكن أن لا يحقق إيرادات في السينما ويحقق نجاحًا بعد طرحه عبر الفضائيات المختلفة.

قصة فيلم واحد تاني

وتدور قصة فيلم “واحد تاني” حول موظف وهو أحمد حلمي الذي يعمل أخصائي اجتماعي ويجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، لكن في السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وبعد خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى به ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

ويعد فيلم واحد تاني بطولة عمرو عبد الجليل، سيد رجب، نسرين أمين، أحمد مالك، نور إيهاب وآخرين بجانب مشاركة عدد من ضيوف الشرف مثل عمرو وهبة والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.