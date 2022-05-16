انت الان تتابع تفاصيل خبر حياة كريمة تعلن انتهاء تنفيذ بعض مشروعات المبادرة بعدد من مراكز أسوان حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /698192/حياة-كريمة-تعلن-انتهاء-تنفيذ-بعض-مشروعات-المبادرة-بعدد-من-مراكز-أسوان

أعلنت مبادرة حياة كريمة عن الإنتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات في مركز نصر النوبة وقرية الدكة بمحافظة أسوان، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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وقال المبادرة إنه العديد من المشروعات تم تنفيذها في قطاعات مختلفة، كالصحة والزراعة والتعليم والرياضة والكهرباء، مشيرةً إلى أنه ما زال العمل جاريا لتأسيس البنية التحتية في باقي القرى والمراكز وجميع أنحاء الجمهورية.

بقيمة مليار جنيه.. بروتوكول تعاون مشترك بين "مؤسسة حياة كريمة" و"إعمار مصر”

وقعت مؤسسة "حياة كريمة"بروتوكول تعاون مشترك مع شركة "إعمار مصر للتنمية" وذلك بهدف تنسيق الجهود المبذولة للإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي للقري الأكثر احتياجاً وتعظيم قدراتها بما يساهم في توفير حياة كريمة لمواطنيها في ظل رؤية الدولة لأهدافها التنموية وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، من خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة» والتي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.

وفي اطار هذا البروتوكول تقوم شركة "إعمار مصر" بدعم مؤسسة "حياة كريمة" بميزانية قيمتها (مليار جنيه)، يتم تخصيصها لاستكمال مشروعات التنمية المستدامة والخاصة بتطوير ورفع كفاءة كافة القطاعات مثل قطاعات الخدمات الصحية والإجتماعية وخدمات البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة البيئة العمرانية والقضاء على جميع أوجه الفقر وضبط عملية النمو السكاني وإثراء الحياة الثقافية وزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل اللائقة من خلال مشاريع إقتصادية مختلفة.

يأتي هذا البروتوكول ضمن سلسة من الشراكات التي تسعي مؤسسة حياة كريمة لعقدها مع مختلف الجهات ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة؛ بهدف توحيد الجهود المشتركة للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية طبقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على أن يتم تمكين الأسر من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق "حياة كريمة".