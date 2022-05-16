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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /698185/تعرف-على-تفاصيل-جنازة-والد-الفنان-ضياء-عبد-الخالق

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير موعد ومكان تشييع جثمان والد الفنان ضياء عبد الخالق

ويشيع جثمان والد الفنان ضياء عبد الخالق من مسجد الرحمه قبل كوبرى التونسى طريق الأوتوستراد، وذلك في ظهر غدا الثلاثاء.

وكان كتب عبد الخالق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معلنا عن وفاة والده: “ إنا لله و إنا إليه راجعون توفى اليوم والدى الحاج عبد الخالق حسن محمد سليم دعواتكم له بالرحمة والمغفرة جنات النعيم”.

ضياء عبد الخالق في جزيرة غمام

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان ضياء عبد الخالق في مسلسل جزيرة غمام الذي عرض في رمضان 2022 بجانب كلا من طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، وحاز على اشادات كبير من قبل رواد السوشيال ميديا.

معلومات عن الفنان ضياء عبد الخالق

ويعد الفنان ضياء عبدالخالق ممثل مصري. ولد في 13 يونيو 1965، تخرج من كلية التربية، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ولفت الانتباه له من أدوار الشر، التي تميز في أدائها، سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية، ومن أعماله: فيلم أمير الظلام مع الفنان عادل إمام، ومسلسل ملح الأرض مع محمد صبحي، ومسلسل.الاختيار مع المخرج بيتر ميمي.

هذا ورحلت عن عالمنا الأيام الماضية زوجة الفنان الشهير هشام عبد الحميد في بعد صراع طويل مرت به مع المرض حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في كندا، جاء ذلك النبأ عبر حساب أحد أصدقائه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اذ كتب: “خالص العزاء للفنان هشام عبد الحميد، في وفاة السيدة الفاضلة زوجته نادية سليمان التي وافتها المنية اليوم في كندا بعد صراع مع المرض، اللهم تغمدها برحمتك وغفرانك وأسكنها فسيح جناتك، مع الصالحين والأبرار”.