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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /698184/بمشاركة-النائبة-أميرة-صابر-وفد-لجنة-العلاقات-الخارجية-بالنواب-في-زيارة-رسمية-للدنمارك-لبحث-ملف-التحول-الأخضر

قام وفد من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بزيارة عمل للدنمارك تتضمن العديد من المحاور الهامة، على رأسها ملف التحول الأخضر، وذلك في ظل استضافة مصر لقمة المناخ القادمة بشرم الشيخ، وكذا ملفات مكافحة الهجرة غير الشرعية وأوضاع اللاجئين وكيفية تعزيز العمل البرلماني المشترك بين الدولتين.

دوت الخليج

وفد لجنة العلاقات الخارجية بالنواب في زيارة رسمية للدنمارك لبحث ملف التحول الأخضر

يضم وفد لجنة العلاقات الخارجية الذي يزور الدنمارك، كل من النائب كريم درويش، رئيس اللجنة العلاقات الخارجية لمجلس النواب، والنائبة أميرة صابر، أمين سر اللجنة، و نائب رئيس المصري الديمقراطي الاجتماعي لشؤون التخطيط، والنواب دينا إسماعيل، وسهام كمال، وغادة عجمي، وهبة حبيب، وشيماء حلاوة، وأسماء سعد الجمال، وطارق الخولي، وعبد الله علي مبروك، وعلاء عصام، وسوسن حسني، وايلاريا سمير حريص.

يناقش الوفد البرلماني المصري مع المسؤولين الدنماركيين تطور الأوضاع على الساحة الدولية خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وفي ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية، و ملفات حقوق الانسان ودعم حقوق المرأة وتمكين الشباب، كما يناقش الفرص الاستثمارية الضخمة بين الجانبين المصري والدنماركي .

كان في استقبال الوفد سفير مصر في الدنمارك السفير كريم شريف وحرمه وعدد من أعضاء طاقم السفارة.