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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /698171/زيارة-ميدانية-من-طلاب-هندسة-بنها-لشركة-مياة-الشرب-والصرف-الصحي

دوت الخليج

وقال المهندس مصطفى مجاهد رئيس الشركة، إن الزيارة بدأت بمحطة مياه بنها المرشحة وهي من أكبر محطات تنقية المياه التابعة للشركة وتبلغ طاقتها الإنتاجية 68 ألف متر مكعب من المياه يوميا وتم تعريف الطلاب بمراحل تنقية مياه الشرب بداية من دخول المياه من نهر النيل عبر المأخذ ومرورا بمانعات الأعشاب الميكانيكية وخزانات المياه العكرة ثم المروقات والمرشحات بمراحلها المختلفة وانتهاء بإضافة الكلور النهائي ومرور المياه إلى الخزانات الأرضية ثم إلى الشبكة الخارجية للوصول للمنازل والمواقع المختلفة التي تغذيها المحطة.

تعريف الطلاب على أهمية الحفاظ على المياه

مشيرا أن الشركة قامت بتعريف الطلاب على الدور الذى تقوم به من أجل توفير كوب ماء نظيف للمواطنين من خلال مجموعة متميزة من المعامل المركزية والعينات التي يتم أخذها بشكل يومي والتحرك الفوري فور وصول أي شكوى من تلوث المياه، مشيرا إلى أنه تم تعريف الطلاب على أهمية الحفاظ على المياه والترشيد واستخدام قطع المياه الموفرة بالمؤسسات والهيئات الحكومية والمساكن الخاصة من أجل تقليل نسبة الفاقد وتوفيره للمناطق الساخنة.