أخبار مصرية

بنسب تنفيذ مرتفعة.. مركز نصر النوبة وقرية الدكة بأسوان منورين بـ"حياة كريمة".. صور

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 09:29 مساءً -  

واصلت المبادرة الرئاسية لتنمية قرى الريف المصرى "حياة كريمة" أعمال التنمية الشاملة في كافة محافظات الجمهورية، تحت شعار "حياة كريمة.. لكل مصري ومصرية".

 

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ففي محافظة أسوان، وتحديداً مركز نصر النوبة وقرية الدكة، تم تنفيذ العديد من المشروعات ضمن "حياة كريمة"، شملت قطاعات مختلفة، كالصحة والزراعة والتعليم والرياضة والكهرباء.

 

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وتواصل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" العمل في باقي أنحاء الجمهورية، لتأسيس البنية التحتية في باقي القرى والمراكز.

 


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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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