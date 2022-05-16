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"حياة كريمة" تواصل التنمية الشاملة.. تنفيذ المجمعين الحكومى والزراعى والوحدة الصحية بقرية الأخيوة بالشرقية "صور"

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 09:29 مساءً -  

واصلت المبادرة الرئاسية لتنمية قرى الريف المصرى "حياة كريمة" أعمال التنمية الشاملة في كافة محافظات الجمهورية، تحت شعار "حياة كريمة.. لكل مصري ومصرية".

 

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وفي محافظة الشرقية وتحديداً قرية الأخيوة تم إنجاز العديد من المشروعات المدرجة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، من بينها المجمع الحكومي والمجمع الزراعي، بالإضافة إلى الوحدات الصحية إلى جانب القطاع التعليمي ومعالجة الصرف الصحي بالقرية.

 

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وتواصل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" العمل في باقي أنحاء الجمهورية.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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