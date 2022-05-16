حياة كريمة.. نسب إنجاز مشروعات المبادرة بقرية الأخيوة فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - ففى قرية الأخيوة، تم إنجاز العديد من المشروعات، كالمجمع الحكومى والمجمع الزراعى، والوحدات الصحية إلى جانب القطاع التعليمى ومعالجة الصرف الصحى بالقرية.

وأوضحت المبادرة، أنه ما زال العمل متواصلا فى باقى أنحاء الجمهورية، تحت شعار "حياة كريمة.. لكل مصرى ومصرية".