استئناف العمل بمستشفى العبور التخصصى التابع لمستشفيات جامعة عين شمس 

وأضاف "عزات": أنه بعد إنحسار الجائحة وقلة الحالات المصابة بالكورونا واختفاء الأعراض، عادت المستشفى مرة أخرى بكامل طاقتها و أطقمها الطبية ومختلف الأساتذة والاستشاريين من جامعة عين شمس فى كافة التخصصات الطبية الدقيقة وقسم الطوارئ والاستقبال الذى يعمل 24 ساعة بجانب وجود 40 سرير رعاية مركزة و 40 حاضنة أطفال وعيادات خارجية للاستشاريين فى كل التخصصات بجانب عيادات الأسنان كل ذلك بأسعار رمزية للجمهور من مختلف المحافظات حيث قربها من القاهرة والقليوبية والجيزة والشرقية.
يذكر أن الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، اختار مستشفى العبور الجامعى التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس، لتكون بطلة عام 2021/2020، وذلك نظراً للدور البطولى الذى قامت به المستشفى منذ ظهور جائحة كورونا العالمية وتحويلها إلى مستشفى للعزل.
وأشار رئيس جامعة عين شمس، فى بيان له، إلى أن المستشفى عالجت 2658 حالة حتى الآن، منها 1169 حالة رعاية مركزة لمرضى كورونا طوال الـ 16 شهرًا الماضية منذ دخول فيروس كورونا المستجد مصر فى مارس من عام 2020.
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