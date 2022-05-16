جدة - نرمين السيد - نظم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ندوة تدريب برنامج ريادة الأعمال لتمكين السيدات اقتصاديا، وذلك بقرية أبو صير - نجع السمالوس.





وتضمن النقاش داخل الجلسة، موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأبناء. تأتى الندوة فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «قومى المرأة بالإسكندرية» ينظم ندوة عن تمكين السيدات بالتعاون مع حياة كريمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.