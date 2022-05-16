محافظ مطروح: صومعة الشمامة تستقبل 6 آلاف طن قمح منذ بداية التوريد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الاثنين، لعملية توريد القمح لصومعة الشمامة بدءا من استقبال شاحنات القمح مرورا بالميزان والفحص ومعمل تحليل الرطوبة وصولا للتخزين النهائى.

وأضاف شعيب أنه تتم المتابعة اليومية منذ بدء انطلاق موسم حصاد وتوريد القمح بالمحافظة لصومعة القمح بقرية الشمامة بالحمام بسعة 45 ألف طن، مشيرا إلى أن مساحة الأراضى المزروعة بالقمح تبلغ 12 ألفا و415 فدانا مروية بقرى بنجر الحمام، بالإضافة إلى 6 آلاف فدان تابعة للجمعيات الزراعية بالحمام والعلمين.

ولفت إلى أنه تم الإعلان عن كافة التيسيرات التى تقدمها الدولة ومنح حافز توريد الأردب والنقل بواقع 65 جنيها زيادة عدد لجان الاستلام بالصومعة، للتيسير على الموردين، وتوعية المزارعين بعدم التسرع فى الحصاد حفاظا على مخزون القمح من الرطوبة.

وأشار إلى أنه سيتم توريد القمح هذا العام بحد أدنى 12 أردبا للفدان، مع توقع توريد 22 ألف طن بمطروح، وكذلك يتم احكام المتابعة ومنع خروج الأقماح والسيطرة على منافذ وبوابات المحافظة وعمل تصريح لخط سير سيارة نقل القمح.