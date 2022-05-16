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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /698182/النائبة-سناء-السعيد-تتقدم-بطلب-إحاطة-لإعفاء-الفلاحين-من-مصاريف-مد-مواسير-الري-لأراضيهم-من-الترع-المبطنة

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزير الموارد المائية والري، بشأن تخفيف الأعباء على الفلاح من خلال توصيل المواسير للأراضي الزراعية في الترع التي يتم تبطينها في محافظة أسيوط، ضمن تكلفة التبطين، وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم الفلاح كجزء جهود ضمان الأمن الغذائي لمصر.

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النائبة سناء السعيد: المقاولون يطلبون مبالغ تصل ل 15 ألف جنيه وهو ما يشكل عبئا على الفلاح الذي يحتاج للدعم

وقال النائبة سناء السعيد في طلب الإحاطة إن المقاولين القائمين على تبطين الترع على مستوى محافظة أسيوط، يقومون بغلق منافذ المياة القديمة للأراضي الزراعية، ويطلبون من الفلاحين مبالغ تتراوح بين 10 إلى 15 ألف جنيه لعمل مواسير لنقل المياة للأراضي.

وأشارت النائبة إلى أنه لا توجد عدالة في هذا الشأن، حيث توجد أماكن تم مد المواسير فيها ضمن حساب التبطين، بينما في أماكن أخرى يتحكم المقاول في الفلاح، ويطلب منه المصروفات، وهو ما يشكل عبئا على الفلاح.

وأشارت النائبة إلى أن دعم الفلاحين أمر واجب ولاسيما في مثل هذه الظروف التي يواجه فيها العالم أزمة في الغذاء في ظل الحرب الروسية الأوكرانية .