انت الان تتابع تفاصيل خبر هي ولا مش هي؟.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلادها متنكرة في شوارع بيروت| فيديو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /698181/هي-ولا-مش-هي-نانسي-عجرم-تحتفل-بعيد-ميلادها-متنكرة-في-شوارع-بيروت-فيديو

يحل اليوم الإثنين الموافق 16 من شهر مايو عيد ميلاد الفنانة نانسي عجرم، التي حرصت على الإحتفال به بطريقة خاصة ومبتكرة أثارت جدل وانتباهد عدد كبير من رواد السوشيال ميديا.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير نانسي عجرم متنكرة في شوار بيروت شاركت الفنانة نانسي عجرم الجمهور فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” ظهرت بها تطوف في شوارع بيروت متنكرة في زي فتاة أخرى وتتحدث مع البائعين والأشخاص في الشارع كأنها فتاة عادية. واستقبل الجمهور هذا الفيديو بحفاوة وإشادات للفنانة، فجائت تعليقاته على النحو الأتي: “ياي عالهضامة والحلاوة والجمال.عقبال المية يا رائعتي الغالية “. نانسي عجرم في رمضان 2022 ومن الجدير بالذكر، أنه شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في الموسم الرمضاني، عن طريق غناء تتر مسلسل يوتيرن والعمل كان كلمات وألحان عزيز الشافعي، والعمل بطولة الفنانة ريهام حجاج. ويضم مسلسل يوتيرن في بطولته عدد كبير من النجوم كلا من توفيق عبد الحميد وأيمن قيسونى ومحمود حجازى وعبير صبرى وكريم قاسم والفنانة القديرة صفاء الطوخى وعبير منير وهلا السعيد وغيرهم، والمسلسل للكاتب أيمن سلامة، ومن إخراج سامح عبد العزيز، ودارت أحداثه حول ضابطة ملاحة بحرية تدعى «يارا الكردي» وتؤدي دورها ريهام حجاج، تتخلى عن عملها ومستقبلها المهني من أجل زوجها «يوسف»، الذي يجعلها تترك كل ما تحب من أجله حتى جعلها تقطع علاقتها بابن خالتها وصديق طفولتها بسبب غيرته عليها، ولكن يقع حادث سير يغير مجرى أحداث المسلسل. أحدث ألبومات نانسي عجرم من ناحية آخرى، كانت أحدث ألبومات نانسي عجرم بعنوان «نانسى 10” والذي يضم حوالي 14 أغنية مختلفة ومتنوعة بين الرومانسى والحزين وبلهجات متنوعة بين اللهجة اللبنانية والمصرية والخليجية، وهذا الشكل الذى تحرص دائمًا نانسى عجرم أن تقدمه وتظهر به لجمهورها فى مصر والوطن العربى لتستطيع مواكبه كل جمهورها في كل مكان. وكانت آخر أعمالها من كلمات الشاعر الغنائى شادى نور، والملحن محمد يحيى، ومكس وماستر إيلى بربر، والموزع الموسيقى هادى شرارة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هي ولا مش هي؟.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلادها متنكرة في شوارع بيروت| فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.