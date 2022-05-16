انت الان تتابع تفاصيل خبر سامو زين يطرح أغنية "كينج الحب" من ألبومه الجديد على يوتيوب «فيديو» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /698179/سامو-زين-يطرح-أغنية-كينج-الحب-من-ألبومه-الجديد-على-يوتيوب-فيديو

طرح المطرب سامو زين أغنية جديدة له، بعنوان «كينج الحب» وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، ومن المتوقع أن تنال الاغنية إعجاب الجمهور بشكل كبير.

دوت الخليج يرصد لكم طرح سامو زين أحدث أغنية له عبر قناته الرسمية

أغنية كينج الحب لـ سامو زين

وأغنية كينج الحب، إحدى أغنيات البومه الجديد ومن كلمات الشاعرة رنا طارق وألحان سامو زين وتوزيع وماسترينج أسامة عبد الهادي، وهي من النوع الرومانسي كعادة سامو زين.

كلمات أغنية كينج الحب

وجاءت كلمات الاغنية، كالتالي:

يا نجم عالي في السما ومين يطوله

غير واحد بس يفهم الجمال على أصوله

يابو أظبط عود ظبطلي المود

جننت العاقلين بجمالك يابو أحلى خدود

صوتك جذاب صاب الأعصاب

أول ما بتيجي لازم كله يعمل ألف حساب

بس انت ادلع ادلع ادلع دلع

ومايهمكش ومايهمكش

بس انت ادلع ادلع ادلع دلع

ومايهمكش ومايهمكش

خد راحتك خالص ع الآخر طول ما أنا موجود

حد راحتك خالص ع الآخر قدها وقدود

أنا كينج الحب أنا بتاع الورد

معلومات عن سامو زين

ولد في الكويت وهو من عائلة سورية وبين الحين والآخر كانت تتنقل بين سوريا والبلدان الأوروبية الأخرى حتى أنهى مدرسته الثانوية. بعد التخرج، سافر إلى لندن لدراسة هندسة الصوت. وهناك تزوج من امراة إنجليزية إسمها كريستينا وقفت إلى جانبه وساعدته كثيراً لإنهاء دراسته في بريطانيا ولديه ابنة منها اسمها نغم. وبعد انتهاء دراسته هناك قرر أن يترك لندن ويذهب إلى القاهرة لبداية مشواره الفني.

وهو نصف سوري ونصف بريطاني، حيث يحمل الجنسية البريطانية من زوجته الإنجليزية. تطلق من زوجته في نهاية المطاف. في سنة 2016 أعلن زواجه من الإعلامية المصرية دينا صالح، وفي 2017 أنجبت أول ابن له سموه محمد.

عمل مهندسا للصوت في لندن لعدة سنوات لكنه عاد في نهاية المطاف إلى الكويت وبدأ عمله الخاص في المعدات السمعية تحت اسم «التغريد لأجهزة الصوت».

حصل على عرضه الأول في الغناء في أحد المطاعم الشهيرة في لندن، وطرح ألبومه الأول «ميلى يا حلوة» مع «شركة الخيول».