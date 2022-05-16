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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /698177/مطالبات-بوقف-مهرجان-بور-سعيد-قبل-انطلاق-دروته-الأولى-وانسحاب-المدير-الفني

يمر مهرجان بور سعيد لسينما العالم القديم بأزمة كبيرة قبل انطلاق دورته الأولى المقرر إقامتها في الفترة بين 25 إلى 30 يونيو 2022، اذ قدم الكاتب الصحفى محمد شكر بطلب رسمي بوقفه.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير مطالبا بوقف مهرجان بور سعيد في دورته الأولى

وتعجب الكاتب الصحفي محمد شاكر في بيانه من كيفية قيام الدورة الأولى للمهرجان في حين أن إدارة المهرجان لا تمتلك المبلغة الازم لهذه الدورة، فضلا عن عدم الحصول على موافقة المجلس على تمويل أي جهة للمهرجان في محاضر المؤسسة الرسمية والمتاحة لدى الإدارة المختصة ووزارة التضامن الاجتماعي.

انسحاب المدير الفني لمهرجان بور سعيد

هذ وانسحب الناقد السينمائي محمد سيد عبد الرحيم باعتذار عن امنصب كمدير فني، حيث كتب من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تقدمت اليوم باعتذار رسمي للجنة العليا للمهرجانات معلنًا عدم استمراري كمدير فني لمهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم بسبب عدم الجدية وانعدام الرؤية وسيادة العشوائية وعدم توفير موارد لتنفيذ الخطة الفنية على أرض الواقع بالإضافة إلى عدم الالتزام بدفع المستحقات المالية لفريق العمل.. كنت أتمنى أن ننظم مهرجان سينمائي نوعي جاد ومحترم في مدينة بورسعيد الجميلة التي تقع على تخوم قارتي أفريقيا وآسيا ولكن للآسف عدم الجدية واختلاف الأهداف تحبط عمل فريق العمل رغم تحضيره للمهرجان لأكثر من ثمانية أشهر".

مهرجان كان

من ناحية أخرى، يستعد نجوم الفن لحضور مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 75، والذي من المقرر ان ينعقد غدًا الثلاثاء، للاحتفال بأكبر حدث فني وسينمائي عالمي يحضره الضيوف والنجوم من جميع أنحاء العالم، وسافر الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي والمخرج أمير رمسيس مدير المهرجان لحضور المهرجان غدًا، ويعد حضورهم أول النشاطات الخارجية التى تقوم بها إدارة المهرجان الجديدة.

ومن الجدير بالذكر، أن أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي في أبريل الماضي عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية التي ضمت العديد من الكوادر الفنية الشهيرة من عدة بلدان في جميع أنحاء العالم كما كشفت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي خلال الأيام الماضية، عن اللقطات الأولى من الأفلام المنافسة على السعفة الذهبية في النسخة المقبلة التي تقام في الفترة من 17 إلى 28 مايو، وتتم في حضور النجوم بشكل شخصي وصناع السينما حول العالم.