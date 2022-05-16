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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /698176/محمود-القط-نائب-التنسيقية-ضعف-الانترنت-يشكك-في-أداء-الامتحانات-الكترونيا-ورئيس-الشيوخ-يتضامن

قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن دول العالم تتوجه الي الذكاء الاصطناعي كجزء من استراتيجيتها، والدولة تضع التحول التكنولوجي علي أولوياتها ولكن للاسف الشديد نري تباطؤ من وزارة الاتصالات في ترجمة هذه التوجهات.

دوت الخليج

محمود القط "نائب التنسيقية": ضعف الانترنت يشكك في أداء الامتحانات الكترونيا.. ورئيس الشيوخ يتضامن

وقال القط، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، أن الإنترنت يقع في مدن رئيسية وليس نائية، وهذا ما يقلقنا جميعا علي قدرة وزارتي التربية والتعليم والاتصالات في الامتحانات الطلابية، نتيجة ضعف البنية التحتية لتكنولوجيا الاتصالات.

وشدد امين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، علي أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم تحدث استراتيجية واضحة لتطوير مركز الابداع وريادة الأعمال رغم تأسيسه منذ ٢٠١٠ .

وفي سياق متصل، أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، انضمامه إلي كلمة نائب التنسيقية، وتخوفه علي قدرة الوزارة علي اتمام الإمتحانات عن طريق التابلت في ظل ضعف الانترن، وطمأنة الأسر المصرية.