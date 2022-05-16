انت الان تتابع تفاصيل خبر النائبة مي رشدي: مؤتمر رئيس الوزراء دليل علي قدرة الدولة المصرية لتخطي الأزمة الإقتصادية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /698174/النائبة-مي-رشدي-مؤتمر-رئيس-الوزراء-دليل-علي-قدرة-الدولة-المصرية-لتخطي-الأزمة-الإقتصادية

أشادت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، بالمؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم.

دوت الخليج

النائبة مي رشدي: مؤتمر رئيس الوزراء دليل علي قدرة الدولة المصرية لتخطي الأزمة الإقتصادية

وأوضحت رشدي، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن هذه المؤتمر أكد علي أن الدولة المصرية والحكومة علي استعداد تام لحجم الأزمة الإقتصادية العالمية، مؤكدة أن هذا المؤتمر دليل علي قدرة الدولة المصرية لتخطي الأزمة الإقتصادية العالمية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن الدولة أدركت أن القطاع الخاص يحتل أهمية كبيرة في الاقتصاد المصري وجميع المؤشرات تدل على ذلك، موضحة أن تعزيز دور القطاع الخاص ينعكس بدوره على توفير المزيد من فرص العمل حيث يستوعب عمالة بشكل كبير، كما يلعب دور في توطين الصناعة التي تسعى الدولة لتحقيقها.

وأكدت النائبة مي رشدي، أن الأزمة الإقتصادية هي أزمة مستوردة من الخارج نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية ونتيجة التخصم العالمي، مشددة علي ضرورة التفاف الشعب المصري بجانب الحكومة حتي نعبر بأمان من هذه الأزمة.

الشيوخ يؤجل نظر مشروع قانون مستقبل وطن بشأن صندوق قادرون باختلاف

كما قرر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة اليوم، تأجيل نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد وأخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (200) السنة 2020.

وكان من المنتظر مناقشة مشروع القانون اليوم، بحسب ما جاء في أعمال الجلسة العامة، إلا أنه تقرر تأجيله، وبعدما رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الجلسة العامة علي أن يعود للانعقاد يوم الأحد 29 مايو المقبل، والمشروع القانون تضمن تعديل مسمي قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون صندوق قادرون باختلاف)، وذلك تماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحسان كبيرة بين جموع المواطنين.