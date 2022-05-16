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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /698173/سفير-فلسطين-يستقبل-رئيس-المصري-الديمقراطي-الاجتماعي

استقبل السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، يرافقه عدد من قيادات الحزب الشابه، ميار الجزار أمينة الشؤون الخارجية، ومانويل عاطف، أمين العمل الجماهيري، وعضو الهيئة العليا للحزب وذلك ضمن وفود البرلمانيين والسفراء العرب والأحزاب السياسية الداعمة للقضية الفلسطينية، وذلك ضمن فعاليات إحياء الذكري الـ ٧٤ لنكبة ١٩٤٨.

دوت الخليج

زهران: ذكرى النكبة فرصة للفخر بما تقدمه المقاومة الفلسطينية.. ومصلحة مصر العليا تقتضي الدفاع عن أمنها القومي الذي يبدأ من الشمال الشرقي

وأكد السفير الفلسطيني أهمية الدور المصري في الدفاع عن قضية العرب المركزية باعتبارها الشقيقة الكبري، والتضحيات التي قدمتها على مدار تاريخنا الحديث. وألقى فريد زهران كلمة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أكد فيها على أن ذكرى النكبة فرصة للفخر بما تقدمه المقاومة الفلسطينية، وأن مصلحة مصر العليا تقتضي الدفاع عن أمنها القومي الذي يبدأ من الشمال الشرقي، وأن صراعنا مع إسرائيل هو صراع وجود وليس صراع حدود.

فريد زهران و عدد من قيادات الحزب يقدمون العزاء في الشهيدة شيرين أبو عاقلة

وقال مانويل عاطف، امين العمل الجماهيري بالحزب، إن ذكري النكبة تأتي هذا العام ضمن جرائم جديدة يمارسها جيش الاحتلال كان آخرها استهداف الصحفية شيرين أبو عاقلة التي استشهدت برصاص الكيان العنصري أثناء تأدية عملها، مشيرا إلى أن الحزب يؤكد تضامنه الكامل مع حق فلسطين في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس. وحرصت قيادات الحزب على تقديم واجب العزاء في استشهاد المناضلة شيرين أبو عاقلة ضمن دفتر تعزيات السفارة الفلسطينية