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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /698161/سنين-البعد-لن-تمنعنا-بسمة-وهبة-توجه-رسالة-لمجهول-والجمهور-كلامك-صح

شاركت الإعلامية بسمة وهبة متابعيها، صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام وعلقت عليها تعليق وكأنها توجه رسالة لأحد ما.

دوت الخليج يرصد لكم تعليق بسمة وهبة على صورتها عبر انستجرام

بسمة وهبة عبر انستجرام

وعلقت بسمة وهبة، كالتالي:”لن تستطيع سنين البعد تمنعنا .. إن القلوب برغم البعد تتصل لا القلب ينسى حبيبا كان يعشقه ولا النجوم عن الأفلاك تنفصل”.

ومن الجدير بالذكر، أن وجهت الإعلامية بسمة وهبة رسالة غامضة لمتابعيها وجمهورها على موقع التواصل الاجتماعي خلال أحد أيام عيد الفطر المبارك بعد انتهاء الموسم الرمضاني.

برنامج العرافة مع بسمة وهبة

ونشرت الإعلامية بسمة وهبة صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” من كواليس أول حلقة لها ببرنامجها “90 دقيقة” بعد رمضان.

وعلقت على صورتها قائلة: “نصبر على الدنيا وحذفات الأقدار ونقول يمكن تالي الصبر خيره”، وكانت قد عادت مؤخرًا لبرنامجها 90 دقيقة عبر شاشة قناة المحور الفضائية بعد انتهاء الموسم الرمضاني لعام 2022.

ويشار أن الإعلامية بسمة وهبة كانت نقدم برنامج العرافة الموسم الثاني عبر شاشة قناة "المحور" الفضائية واستضافت خلال حلقاته طوال شهر رمضان كوكبة من نجوم الفن والرياضة وغيرهم.

بسمة وهبة وشيرين أبو عاقلة

وكانت قد حرصت الإعلامية في حلقة برنامجها الماضية على نعي المراسلة والإعلامية شيرين أبو عاقلة عقب استشهادها مؤخرًا وقالت إن استشهادها يضاعف الوجع فيما يحدث في القضية الفلسطينية.

وقالت بسمة وهبة: المصادر الإسرائيلية تحاول تجميل صورة جرائمها، وتزعم بأنها قتلت نتيجة لإطلاق نار عشوائي.. المراسلة شيرين أبو عاقلة استشهدت نتيجة لرصاصة أصابتها في رأسها أثناء قيام قوات الاحتلال باقتحام جنين”.

واستكملت بسمة وهبة كلامها: “نحن أمام جريمة جديدة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وفي حق الإعلام والصحافة التي تنقل جرائم وخسة الاحتلال”.

وخلال الحلقة، أشارت بسمة وهبة مقدمة برنامج 90 دقيقة أن وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية تتناقل الخبر وتصفه بأنه كارثة، حيث كانت شيرين أبو عاقلة العين التي نرى بها جرائم الاحتلال، ومن ثمّ، فإن استشهادها خسارة كبيرة، معلقة: "كل نقطة عرق بذلتها للدفاع عن قضية فلسطين وكشف الحقائق تعتبر أطهر من جيش الاحتلال الذي قتلها".