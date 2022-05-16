انت الان تتابع تفاصيل خبر عملاء البنك العربي الأفريقي يعلقون: "تقييمكم أقل من الزيرو" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /698188/عملاء-البنك-العربي-الأفريقي-يعلقون-تقييمكم-أقل-من-الزيرو

اشتكي عملاء البنك العربي الأفريقي من التعامل مع مختلف الخدمات التى يقدمها المصرف، واصفين أيه بأنه أسواء تجربة بنكية تعاملوا معها، ويرصد دوت الخليج شكاوي عملاء البنك العربي الأفريقي المختلفة.

شكاوي عملاء البنك العربي الأفريقي

قال أحد عملاء البنك العربي الأفريقي عبر صفحة المصرف الرسمية على موقع "فيسبوك"، : "للأسف الشديد أنا مريت بتجربة سيئة مع البنك وللأسف الشديد مفيش حد من المسئولين قدر يحل أى مشكلة حتى الميل الخاص بالشكاوى بيكون الرد دون فحص للشكوى ودون أى مبرر لآى شىء، ممكن نقول أنها أسوء تجربة بنكية حصلت معايا".

وأضافت عميلة البنك العربي الأفريقي آخري، "أسوأ بنك حقيقي اتعاملت معه ومفيش أي سرعة في حل المشكلة يعني أنا بسبب خطأ موظفة عندكم سجلت رقم تليفوني غلط أثناء تحديث البيانات بقالي كده ١٨ يوم ولا عارفة أفعّل كارت الفيزا الجديد".

وتابعت: "روحت عملت تحديث بيانات في البنك واتصلت وعملت شكوي ومفيش أي إجراء إلى الآن".

وعلقت: "تقييمكم أقل من الزيرو بالنسبة لي ومش هشجع أي حد يفتح حساب عندكم وهقفل حسابي عندكم وأروح اتعامل مع بنك تاني محترم يكون بيراعي ضميره".