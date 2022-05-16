نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك فعَّال| تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر الرقمي وتحديث بطاقة التموين online في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر ومصر الرقمية لخدمات التموين من الأمور التي تحظى باهتمام الملايين في مصر خلال الفترة الحالية بعد ظهور رسالة من وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين تطالبهم بضرورة تسجيل رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة أو أحد الأفراد المستنفيدين من الدعم التمويني إلى بيانات بطاقة التموين خلال أسبوعين حتى لا يتم إيقاف البطاقة التموينية لأي مواطن، ما جعلنا نرصد رابط موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية وخطوات تحديث بيانات بطاقة التموين برقم التليفون المحمول بكل سهولة وأخر موعد للتسجيل بعد مد المهلة 5 أسابيع إضافية من قبل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم.

تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين 2022

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة، إن أخر موعد لتسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر أو في مكاتب التموين المنتشرة في جميع المحافظات تحدد يوم 25 مايو الجاري، قبل أن يتم مد المهلة إلى يوم الثلاثين من يوينو المقبل للتسهيل على المواطنين وتخفيف الزحام والتكدس والضغط على المواظفين العاملين في المكاتب التموينية.

وأوضح الوزير أنه يجب تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين مسجلا باسم صاحب البطاقة أو أحد الأفراد المستفيدين بشرط أن يكون تسجيل الرقم او نقل ملكية الخط مر عليه ثلاثة أشهر، وأن تكون البطاقة نشطة وليست موقوفة.

رابط موقع مصر الرقمية لتسجيل رقم التليفون

وفعلت وزارة التموين والتجارة الداخلية رابط موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية لتسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين خلال الفترة الحالية لتحديث قاعدة بيانات منظومة دعم الخبز والمواد التموينية من خلال رابط موقع مصر الرقمية.

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين

ويمكن تسجيل رقم الموبايل إلى بيانات بطاقة التموين من خلال اتباع الخطوات التالية:-