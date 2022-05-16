الأهلى يتوج ببطولة أفريقيا للطائرة على حساب الترجى التونسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 08:23 مساءً - توج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى بلقب بطولة أفريقيا للأندية فى النسخة التى اختتمت بتونس بالفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى النهائى.

وتأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى النهائى بالفوز على ميناء دوالا الكاميرونى بنتيجة 3/0 فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس.

وتأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره الجمارك النيجيري بنتيجة 3 /0 فى ربع نهائى البطولة.

ونجح فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى فى الفوز على نظيره Mwu الإثيوبى بنتيجة 3/0 فى إطار دور الـ 16 ببطولة أفريقيا لأندية الرجال المقامة فى تونس.

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره فاب الكاميرونى بنتيجة 3/0 فى إطار ثانى مواجهات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة فى تونس بعد الفوز بأول مواجهاته بالمنافسة أمام القليبى التونسى بنتيجة 3 /0 الأحد قبل الماضى.