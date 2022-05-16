مستشار الرئيس للصحة: اقتصار الجرعة الثالثة للقاح كورونا 3 أشهر لأصحاب الأمراض المزمنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 08:23 مساءً - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، إن الموقف الوبائى فى مصر حالات الإصابة قليلة، والحالات الشديدة قليلة جدا، ومازال تلقيح المواطنين يسير بشكل جيد، وكذلك توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، مضيفا أن هناك زيادة كبيرة فى إصابات كورونا فى دول شرق آسيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي حاليا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن: "الالتهاب الوبائى ظهر فى بريطانيا ولم يتم إثبات هذه الالتهاب ناتج عن فيروس كورونا، ومعتقدا أنه فيروس جديد نتيجة استخدام بعض الأدوية، وأعراضه هى ارتفاع لانزيمات الكبد وفشل كبدى، وفيروس خطير يصيب الأطفال".

وأوضح: "التطعيم ضد كورونا مهم جدا، ويعطى مناعة ضد الحالات الشديدة والشديدة جدا ويقلل نسبة الوفاة والعناية المركزة، للوصول إلى الحماية المجتمعية يفضل أن يكون 70% من الشعب وصل لتطعيم باللقاح".

وتابع أن كل ما زاد التطعيم بالجرعة الاولى والثانية يعتبر أهم حاجة، اللقاح يؤدى إلى زيادة مناعية وحماية كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة، الجرعة الثالثة بعد 6 أشهر، وهناك تقارير بحثية أن تقتصر الجرعة الثالثة على 3 أشهر لأصحاب الأمراض المزمنة، والجرعة الرابعة بعد فترة زمنية بعد دراسة اكلينيكة وموقفنا الوبائى.