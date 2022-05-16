الشباب والرياضة تدعم 27 اتحاداً أوليمبياً بـ40 مليون جنيه استعداداً لأولمبياد باريس 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 08:23 مساءً -

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي صرف الدفعة المالية الأولي لـ27 اتحاداً أوليمبياً، والخاصة ببرنامج الإعداد والتأهيل لدورة الألعاب الأوليمبية بباريس 2024، في ضوء حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية للمنتخبات القومية المختلفة التي تخوض غمار المنافسات المؤهلة لأولمبياد باريس.

وتبلغ قيمة الدفعة الأولى من الدعم 40 مليون جنيه تُخصص لتغطية احتياجات اللاعبين، والفرق القومية التي بدأت المشاركة في المنافسات الدولية المؤهلة للأولمبياد خلال الفترة الحالية.

وسبق أن ناقشت اللجنة العلمية العليا بوزارة الشباب والرياضة برامج الاتحادات الأولمبية علي مدار الثلاثة أشهر الماضية، للوقوف علي كافة التفاصيل المتعلقة ببرامج وخطط الاتحادات الأولمبية، والتي تضمنت "المعسكرات المحلية والدولية، البطولات الدولية والقارية، تعاقدات المدربين، الأدوات الرياضية، برامج التغذية والقياسات، البرامج النفسية والطبية".

وثمن وزير الشباب والرياضة علي المستويات الفنية القوية التي يُقدمها لاعبو مصر فى مختلف المنافسات الدولية، ومنها فى بطولات السلاح، الخماسي الحديث، رفع الأثقال، كرة اليد، الجودو، الريشة الطائرة، الرماية، السباحة، الكاراتيه، المصارعة، التايكوندو، الجمباز، وألعاب القوي، مطالباً اللاعبين والأجهزة الفنية ببذل مزيد من الجهد من أجل تحقيق أفضل النتائج، واعتلاء منصات التتويج العالمية.

وتعكف وزارة الشباب والرياضة خلال الآونة الراهنة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية، علي إنهاء تجهيزات البعثة المصرية التي ستشارك بدورة ألعاب البحر المتوسط للكبار "وهران 2022"، التي تعد إحدى المحطات الهامة للمنتخبات التي تخوض غمار المنافسات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وأقرت اللجنة الأولمبية الدولية أنظمة التأهيل لكافة الألعاب المُدرجة ببرنامج أولمبياد باريس 2024 خلال شهر ابريل الماضى، حيث أصبح التأهل يعتمد على نظام تجميع النقاط من خلال المشاركة في أكبر عدد من البطولات الدولية للاعبين، ووفقاً للأجندة الدولية المعتمدة من كل اتحاد دولي، بالإضافة إلي التأهيل عن طريق بطولات العالم والبطولات القارية.