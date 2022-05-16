البابا تواضروس: الكنيسة حارسة الأخلاق ومذبح التعليم وغارسة الحياة الأفضل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 08:22 مساءً - قال قداسة البابا تواضروس الثاني:"نستنكر يوما بعد يوم الحروب والاضطهادات والإرهاب، ونتساءل كمسيحيّين، الخصومات من أين تأتي؟ تلك التي تأتي من النفس البشرية الطامعة، تلك الأطماع التي جعلتها تقع فريسة الطمع والحسد"

وأضاف البابا تواضروس خلال افتتاح الجمعية العامة الثانية عشرة لمجلس كنائس الشرق الأوسط ، بوادي النطرون مساء اليوم، أننا نجد أنفسنا أمام مسؤوليتنا وتجري في داخلنا أصوات ضمائرنا، ليكون أمامنا صوت الحق، ونقول للعالم أعدوا طريق الرب واصنعوا الطريق المستقيم، فالكنيسة هي حارسة الأخلاق ومذبح التعليم وغارسة الحياة الأفضل فلنتشجع بكلمات الرب لنعلن مواقفنا الثابتة".