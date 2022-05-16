حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 08:22 مساءً - موعد بداية امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022، محل بحث الكثير من طلاب الثانوية العامة، خلال هذه الأيام ، ويبحثون عن تصريحات وزارة التربية والتعليم حول شكل أسئلة الامتحانات وهل سيتم تطبيقها إلكترونيا أم ورقيًا؟.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 20 يونيو المقبل، وتستمر حتى 21 يوليو، على أن تعقد الامتحانات ورقية بطريقة “البابل شيت”، وتعمل وزارة التربية والتعليم فى الوقت الحالي، على استلام وتجميع استمارات الثانوية العامة ومن ثم تسليمها للكنترولات، وذلك لحصر الأعداد النهائية لإخطار وزارة التربية والتعليم بالأعداد النهائية التى ستدخل الامتحانات.

يبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 في 20 يونيه المقبل، بالمواد التي لا تضاف للمجموع وهي مادة التربية القومية والاقتصاد والإحصاء والتربية الدينية، على أن تبدأ الامتحانات في المواد الأساسية للغة العربية في 26 من نفس الشهر.

وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى العمل على توزيع أرقام جلوس الثانوية العامة 2022 حيث سيتم تبليغ جميع المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية بمواعيد تسليم أرقام الجلوس للطلاب، وأعلن طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة سوف تعتمد على فهم الطلاب للمقررات الدراسية، وسوف تعقد أيضًا على نظام التقييم الجديد الذى سبق أن حددته الوزارة.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الطالب الذى رسب فى الامتحانات الماضية لا يحق له الامتحان إلا فى المادة التي رسب فيها فقط.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 الترم الثاني

وقالت وزارة التربية والتعليم، ردًا على سؤال طالب بكيفية استلام طلاب الثانوية العامة ورقة المفاهيم لعام 2022 فى امتحانات الثانوية العامة 2022، إن الطلاب لم يطبعوا الكتيب الخاص بالمفاهيم ولكنهم يحصلوا عليه من خلال اللجنة أثناء توزيع “البابل شيت” المطور والذي يساعد الطلاب على الحل فى نظام الاسئلة الجديد.