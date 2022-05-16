الزراعة: نعمل على تعظيم انتاجية الأراضي القديمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 08:22 مساءً - قال محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تولي قطاع الزراعة اهتمام كبير لأنه قطاع مهم ومتشابك مع مختلف قطاعات الدولة، مؤكدا أن أغلب المواد التي تستخدم في الصناعة هي في الأصل منتجات زراعية.

وأضاف محمد القرش خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، أن القطاع الزراعي يوجد به جزء مجتمعي من خلال توفير فرص عمل وهذا يساعد على توسع هذا القطاع والدولة المصري تولي قطاع الزراعة اهتمام غير مسبوق منذ عام 2014 .

وأوضح محمد القرش، أن قطاع الزراعة الآن يتوسع ويمشل مشروع الدلتا الجديدة وتوشكا ومشروع تطوير جنوب الوادي، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم انتاجية الأراضي القديمة ومنها تطوير الترع.

وتابع أن المزارع المصري على رأس أولويات الدولة المصرية، لافتا إلى أن الدولة قبل موسم القمح قامت بتحديد سعره وهذا يحدث لأول مرة وكانت الزيادة 100 جنيه عن العام الذي قبله.