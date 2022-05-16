المبعوث الأمريكي لشئون المناخ: استضافة مصر لقمة المناخ دليل ريادتها لأفريقيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 08:22 مساءً - أعلن السفير ديفيد ثورن المبعوث الأمريكي الخاص لشئون المناخ، إن البعثة الأمريكية التي تزور القاهرة حاليًا، تعد الأكبر فيما يتعلق بملف المناخ والاستثمارات في مشروعات الاقتصاد الأخضر، معربًا عن تهانيه لمصر باستضافة قمة المناخ في شرم الشيخ، والتي قال إنها دليل على ريادة مصر في القارة الأفريقية.

وأكد خلال المؤتمر الذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بالتنسيق مع الغرفة الأمريكية بواشنطن ومجلس الأعمال المصري الأمريكي اليوم، أن الشراكة مع القطاع الخاص تُعد أولوية قصوى فيما يتعلق بالتحول نحو مناخ أقل تلوثا، لافتًا إلى أن القطاع الخاص قادر على تقديم الحلول المرتبطة بحماية المناخ عبر الاستثمارات النظيفة، ما يجعله شريكًا أساسيًا في عملية الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشار ثورن في المؤتمر الذي عقد على هامش زيارة وفد أمريكي مكون من 40 شركة للاستثمار في قطاعات الاقتصاد الأخضر، إلى أن البعثة الأمريكية الحالية التي تزور القاهرة تسعى من خلال الشركات للبحث عن الفرص الكامنة وراء أزمات المناخ، والعمل على تقديم الحلول الخاصة بالمناخ، موضحًا أن قمة شرم الشيخ ستكون دليلاً على أن القطاع الخاص قادر على قيادة عملية التحول المناخي.

من جانبه، قال مارتي دوربين نائب الرئيس الأول لمعهد الطاقة الدولي، إن قطاع الطاقة يواجه تحديات تتعلق بالتحول المناخي، وأكد أن قمة المناخ التي ستعقد في شرم الشيخ بمصر ستكون غاية في الأهمية، وإن مصر تظهر بتلك الاستضافة ريادتها في مجال التحول نحو الطاقة النظيفة. وأشار إلى أن مجتمع الأعمال الأمريكي جاهز ليكون شريكا أساسيا في عملية التحول نحو الطاقة النظيفة.

فيما قالت نيكول شامبين القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة إن الولايات المتحدة 80 مليار دولار خلال الأربعين عاما الماضية، منها 50 مليار دولار لملف الدفاع. وأشارت إلى أن السفارة الأمريكية بالقاهرة تدعم جهود مصر في منظومة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.

وقال هشام فهمي مدير غرفة التجارة الأمريكية - مصر، بواشنطن، إن هناك الكثير من المتغيرات التي شهدتها السنوات الماضية على مستوى الاقتصاد، والقطاع الخاص، وإن غرفة التجارة الأمريكية عملت عن قرب مع مجتمع الأعمال والحكومة المصرية من أجل تعزيز دور القطاع الخاص. وأشار إلى أن مجتمع الأعمال يقدر الجهود الحكومة في ملف المناخ، والذي تجلى في استضافة مصر لقمة المناخ المقرر عقدها في نوفمبر المقبل.

