مدبولى يبحث فرص التعاون المشترك مع والإمارات والأردن فى قطاع الصناعة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية لمصر والإمارات والأردن، لدفع أطر التعاون فيما بينها، لافتا إلى ضرورة البناء على ذلك الاهتمام والحرص، لتحقيق التكامل فى مختلف القطاعات، بما يعود بالنفع على شعوب تلك الدول، وبما يمثل نواة لدائرة أكبر من التعاون العربى.





جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، وحاتم العشرى، مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسى، لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك بين مصر، ودولة الإمارات، والمملكة الأردنية، فى قطاع الصناعة. وتم بحث عدد من فرص التعاون الصناعى بين مصر، والإمارات، والأردن، وفق رؤية تقوم على استثمار المزايا التنافسية لدى كل دولة، مثل توافر الخامات، والطاقات البشرية، والقدرات التكنولوجية، وبيئة الأعمال المحفزة، والسوق الاستهلاكى، والقدرة على النفاذ إلى أسواق مجاورة، بحيث يتحقق "التكامل" من خلال استفادة كل دولة من الميزة المتحققة لدى الأخرى، لتتحقق متطلبات الدول الثلاث فى توفير وتلبية احتياجاتها من السلع والمنتجات، وتقليل الاستيراد من الخارج.

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