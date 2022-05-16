بحضور 17 بطريركا.. افتتاح الجمعية العامة لكنائس الشرق الأوسط بوادى النطرون

جدة - نرمين السيد - افتتحت مساء اليوم، فعاليات الجمعية العامة الثانية عشرة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى، وبمشاركة 17 بطريركا ورئيس كنيسة، وبإجمالى 21 كنيسة ممثلة بوفود مشاركة من العائلات الأرثوذكسية الشرقية، والأرثوذكسية، والكاثوليكية، والإنجيلية.





وأقيمت الفعاليات فى مركز "لوجوس" بالمقر البابوى فى دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون. وتتخذ أعمال الجمعية العامة فى هذه الدورة، الآية "تشجعوا! أنا هو. لا تخافوا." (مت 14: 27) شعارا لها، وتتناول عددا من قضايا مسيحيى الشرق الأوسط، وتحدياتهم، وتطلعاتهم، وقوة حضورهم فى وحدتهم، وخلالها سوف يضع المشاركون من عائلات المجلس الكنسية الأربع رؤية مستقبلية تكفل تعزيز الروح المسكونية وتحقيق الأهداف الإنسانية والاجتماعية الملحة لجميع أهالى المنطقة. وتستمر فعالياتها بدءا من اليوم حتى الختام يوم الجمعة الموافق 20 من مايو الجارى. وتستضيف كل من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومصر فعاليات الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط للمرة الأولى منذ تأسيس المجلس عام 1974.

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