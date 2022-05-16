طرح فيلم " Limbo" لـ أمير المصري في فرنسا

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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - تستعد دور العرض الفرنسية لاستقبال فيلم Limbo الذي يخوض بطولته الفنان المصري أمير المصري الشهير بدوره في فيلم “الاستاذ رمضان مبروك أبو العالمين حمودة”.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير طرح فيلم Limbo في دور العرض بفرنسا

ويأتي عرض فيلم Limbo في فرنسا بعد النجاح الذي حققه العمل في المهرجانات العالمية، اذ نافس في المسابقة الرسمية بمهرجان كان السينمائي منذ عامين، وحصد 3 جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من بينها فيبريسكي كأفضل فيلم والهرم الذهبي.

فيلم Limbo

وحصد فيلم Limbo العديد من الجوائز منها جائزة أفضل مخرج وسيناريو لبن شاروك وممثل رئيسي لأمير المصري ضمن جوائز بافتا اسكتلندا، كما رشح كأفضل فيلم بريطاني خلال عام 2021 من بافتا البريطانية.

أعمال أمريكية ينتظرها أمير المصري

وينتظر أمير المصري حاليًا، طرح مسلسل Rogue Heroes خلال الفترة المقبلة في بريطانيا، كما يعرض له عبر منصة نتفليكس العالمية، مسلسل The One، الذي يجسد خلاله شخصية بنجامين بن الذي يعمل في شركة أدوية وتدور الأحداث حول قصته مع صديقه جميس وصديقته ريبيكا.

معلومات عن الفنان أمير المصري

جدير بالذكر أن أمير المصري هو ممثل مصري بريطاني، حصد مجموعة كبيرة من الجوائز كما تعاون مع أكبر نجوم السينما العالمية ومنهم هيو لوري، وتوم هيدلستون، وأوليفيا كولمان، بالإضافة إلى وودي هارلسون، كما أنه من مواليد القاهرة لكنه نشأ في لندن، وقدّم فيملين في مصر حقق بهما نجاحًا باهرًا وهما “رمضان مبروك أبو العلمين حمودة” مع الفنان محمد هنيدي، وفيلم “الثلاثة يشتغلونها” مع الفنانة ياسمين عبد العزيز.

كان ول بطولة درامية مطلقة لأمير المصري في حكاية “النظارة البيضا” التي قدمها ضمن حكايات الموسم الثالث من مسلسل “نصيبي وقسمتك” عبر شاشة قناة on الفضائية ومنصة Watch it الرقمية.

وعاش الفنان أمير المصري انتعاشة فنية كبيرة خلال عام 2021 بجانب عدد من النجاحات حيث فاز بجائزة أفضل ممثل في جوائز البافتا اسكتلندا عن دوره في فيلم Limbo، وشارك كـ عضو لجنة تحكيم بمسابقة أفضل فيلم عربي ضمن فعاليات الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.