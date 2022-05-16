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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /698172/على-طريقة-الكبير-أحمد-الفيشاوي-يتغزل-في-شيرين-رضا-هنا-سأسكت-كثيرا

أعاد الفنان أحمد الفيشاوي مشهد من مسلسل “الكبير أوي 6”، دار بين الفنانة شيرين رضا والفنان أحمد مكي الذي جسد شخصية الكبير في أحداث العمل.

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شارك أحمد الفيشاوي الجمهور صورة تجمعه بالفنانة شيرين رضا من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في فاعليته الماضية والتي كانت تحمل رقم 5، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها: “هنا سأسكت كثيرا”.

ويعد هذا الأمر الذي فعله أحمد مكي مع شيرين رضا في مهرجان المزاريطة الدولي ضمن أحداث مسلسل الكبير اوي 6.

أحمد الفيشاوي وشيرين ورضا

وكان قد اجتمع الفنان أحمد الفيشاوي وشيرين رضا في أحداث فيلم “قمر 14” بجانب كلا من خالد النبوي، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، ياسمين رئيس، غادة عادل، خالد أنور، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم كان من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

هذا وأعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن بدء تصوير فيلم الدعوة عامة، الذي يقدم فيه دور البطولة، ويشاركه كل من اسماء أبو اليزيد وعبد الرحمن توتة، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث قال: "بسم الله الرحمن الرحيم اول يوم تصوير .. فيلم الدعوة عامة.. بطولة احمد فاروق الفيشاوي محمد عبدالرحمن ( توتة ) اسماء ابو اليزيد.. انتاج يوسف الطاهر.. اخراج وائل فرج".

أحمد الفيشاوي ينتظر عرض أشباح أوربا

من ناحية أخرى، ينتظر الفنان أحمد الفيشاوي عرض فيلم “أشباح أوروبا” في عيد الأضحى، بطولة كلا من هيفاء وهبي ومصطفى خاطر، أروى جودة، بيومي فؤاد، وعباس أبو الحسن، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، ويتولى تأليفه كريم فاروق، ومن محمد عبد الرحمن حماقي.

وروج الفيشاوي للعمل من خلال نشر صور للبوستر الدعائي لفيلمه الجديد “أشباح أوروبا” عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “اخيراََ فيلم العيد أشباح أوروبا في جميع دور العرض في مصر و الوطن العربي”.