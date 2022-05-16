الفنان يحيى الفخرانى بمناقشات الشيوخ:"مراتى قالتلى أن المايوه الشرعى مُخجل .. وبيبين أكتر"

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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /698169/الفنان-يحيى-الفخرانى-بمناقشات-الشيوخمراتى-قالتلى-أن-المايوه-الشرعى-مخجل--وبيبين-أكتر

أكد النائب يحيى الفخراني عضو اللجنة إن المايوه البوركيني مخجل أكثر من المايوه الطبيعي لانه ملتصق بالجسم أكثر،و لا ندخل في الجدل الديني نحن بلد ترغب في تشجيع السياحة.وأستطرد قائلا " زوجتي خجولة وعندما ارتدت البوركيني قالت إنه يكشف أكثر لأنه ملتصق بالجسم جدا"

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جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، اجتماعها اليوم، لمناقشة ، أزمة منع ارتداء رداء البحر "البوركيني"داخل القري السياحية، فى ضوء الاقتراح برغبة المقدم من عضو المجلس أحمد القناوي .

وأشارت النائبة سها سعيد، وكيل اللجنة إلى عدم وجود علاقة بين البوركيني والدين . و طالبت النائبة سها سعيد بضرورة توحيد لائحة تتعلق بقائمة ألوان وخامات ملائمة للضوابط الصحية والبيئية من ماركات موحدة وأكد النائب طارق تهامي، عضو اللجنة إن كل شخص حر يتردي ما يريد وسأل عن سلطة وزارة السياحة في تحديد القواعد.

الفنان يحيى الفخرانى بمناقشات الشيوخ:"مراتى قالتلى أن المايوه الشرعى مُخجل .. وبيبن أكتر"

وأكدت الدكتورة سهير عبد السلام عضو اللجنة ،إن حرية الفرد في ارتداء ما يريد لا يضر أحد. وقالت : أن المنع في المجتمعات العربية والإسلامية أمر غير مقبول

وأكد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية، أن كل الإجراءات التي تتبعها وزارة السياحة لا تخرج عما تم مناقشته في اجتماع اللجنة ، لافتا إلى أن مشكلة للبوركيني قائمة منذ عام ٢٠١٥ او قبلها بسنوات قليلة

وقال عامر إن الوزارة عممت بعض القواعد على المنشأت الفندقية و اضاف " طالما ان خامة البوركيني من نفس خامة المايوه لا يمكن منع سيدة من نزول حمامات السباحة لكن البحر لا يوجد ضوابط لملابسه ونزوله وحمامات السباحة لها معايير خاصة تتعلق بالصحة".

وأكد تعميم منشورات لمنع أي تمييز بين النزلاء، بالإضافة القانون الذي يمنع التمييز، واوضح وجود حلول تتضمن تخصيص حمام سباحة للسيدات او مرتديات البوركيني، لافتا إلى أن هذه حالات محددة في فندقين في العين السخنة وتلقت تعليمات مشددة بعدم التمييز ونوه عامر إلى مشكلة ارتداء البعض ملابس قطنية تحت البوركيني، مؤكدا ان هذه اشتراطات صحية لابد من مراعاتها.