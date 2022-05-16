حقوق إنسان الشيوخ تناقش إنشاء مكتب تأمينات مطور بمركز الضبعة بمطروح..غدًا

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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /698167/حقوق-إنسان-الشيوخ-تناقش-إنشاء-مكتب-تأمينات-مطور-بمركز-الضبعة-بمطروحغدا

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، اجتماعها غدًا، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب رزق علواني عبدالحميد، بشأن "إنشاء مكتب تأمينات مطور بمركز الضبعة بمطروح".

دوت الخليج

حقوق إنسان الشيوخ تناقش إنشاء مكتب تأمينات مطور بمركز الضبعة بمطروح

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد وجية عبدالله بشأن كيفية انشاء مدرسة ثانوية عام بقرية الربدان مركز شبرا خيت البحيرة.

الشيوخ يحيل اقتراحان مقدمان من النائبان محمد حلاوة وحازم الجندي للحكومة

كما أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية، والمقدم من النائب محمد نبيل حلاوة، رئيس اللجنة، وأكثر من عشرين عضو آخرين، والاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندي، بشأن وضع استراتيجية وخطة دعم متكاملة للقطاع الخاص لضمان استمراريته في مزاولة نشاطه في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه.

وأوضح تقرير اللجنة أن الاقتراحان يأتيان في إطار خطة الدولة الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وسعيها الحثيث تجاه تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات لكي تمهد الطريق نحو تنمية مستدامة، وباعتبار توطين الصناعة هدف استراتيجي للدولة يأتي سعي لجنه الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمساهمة في استكمال الانجازات التي تحققت علي مدار السبع سنوات الماضية عبر التشرف بتقديم الرؤى و التوصيات بما يخدم خطط التنمية الشاملة للدولة.

اقتراحان مقدمان من النائبان محمد حلاوة وحازم الجندي للحكومة

ويتناول ذلك التقرير عدد من التوصيات التي تعمل علي الوصول إلي نتائج إيجابية عدة سينعكس مردودها على الاقتصاد الوطني من توطين الصناعة المحلية وتعميقها وزيادة المكون المحلي فيها، لعل أبرزها خفض الفاتورة الاستيرادية وتوفير منتجات للسوق الداخلي، مما يقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة ومن ثم ضبط الميزان التجاري، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم القطاعات المساعدة على توطين الصناعة فإنها تمثل وقود حيوي يدفع بقاطرة التنمية نحو مستقبل أفضل.