حبس وكيل مدرسة بدار السلام 10 سنوات...التفاصيل

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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /698153/حبس-وكيل-مدرسة-بدار-السلام-10-سنواتالتفاصيل

قررت محكمة جنايات سوهاج بجلستها اليوم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة وعضوية المستشار أحمد عبد المنعم محمود الرئيس بالمحكمة والمستشار مصطفى أبو القاسم زيدان نائب الرئيس، وحضور وكيل النائب العام المستشار محمود محمد حمدى وأمانة سر عصام الألفى بحبس القائم بأعمال وكيل مدرسة أولاد يحى الحاجر الثانوية الصناعية المشتركة بدار السلام 10 سنوات غيابيا والعزل من الوظيفة وذلك لتمكنية 260 طالب من اداء امتحان الدبلوم دون إجتيازهم أختبارات أمتحانات الصفين الاول والثانوى الصناعى.

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جاء الحكم لأنه فى غضون عامى 2017 و2018 بصفته موظفا عاما مسئول وحدة الجودة والحكومة الإلكترونية لذات المدرسة حصل لعدد 260 طالبا بدون وجه حق على منفعة من أعمال وظيفته بأن قام بتمكينهم من أداء إمتحانات الدبلوم الصناعى للصف الثالث الثانوى بجهة عمله للعام الدراسى 2017/2018 رغم كونهم غير مقيدين في سجلات المدرسة وقام بإدراج أسماء الطلاب على جهاز الحاسب الالى على خلاف الحقيقة ضمن مستحقى التقدم للإمتحان.

الطلاب لم يجتازوا امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى الصناعى من قبل

وقد كشفت التحريات أن الطلاب لم يجتازوا امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى الصناعى من قبل مما مكن هؤلاء الطلاب من الحصول على شهادة الدبلوم الخاص بالمدارس الفنية الصناعية وقدم المتهم كشوفا مزورة بتوقيعات مزورة كونهم مقيدين بالمدرسة لإثبات صحة الكشف و استعمل المحرر المزور موضوع الإتهام وأستخدم خاتمى شعار الجمهورين الخاصين بجهة عمله بالمدرسة وبالإدارة التعليمية بدار السلام ومهر بهما المحررين المزورين .