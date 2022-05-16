كاف يختار بيرسي تاو أفضل لاعب فى مباراة وفاق سطيف والأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 07:26 مساءً - أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" اختيار الجنوب أفريقي بيرسي تاو، جناح النادى الاهلي، أفضل لاعب فى مباراة وفاق سطيف الجزائري التى جمعت الفريقين السبت الماضي وانتهت بالتعادل 2-2 بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الكاف عبر حسابه بموقع "تويتر"، "بيرسي تاو يفوز بتصويت أفضل لاعب فى مباراة وفاق سطيف والأهلي.. نجم الأهلي قدم أداءً مميزاً برفقة فريقه فى مباراة إياب نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا!".

وتواجد بيرسي تاو على رأس القائمة التى أعلنها هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، لبداية تصفيات أمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

ويستعد بيرسي تاو مع الأهلي للعب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 30 مايو الجاري وهو نفس يوم بداية الأجندة الدولية، وأسفرت القرعة تواجد منتخب جنوب أفريقيا فى المجموعة الحادية عشرة بجانب ليبريا وزيمبابوي والمغرب.

ويلعب منتخب جنوب إفريقيا في التوقف القادم مع منتخبي المغرب على ملعب الأمير مولاي عبد الله في 9 يونيو وزيمبابوي في ملعب إف إن بي في جوهانسبرج بعدها بأربعة أيام.

وحجز الأهلي تذكرة العبور إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ15 في تاريخه، والثالثة على التوالي ، جاء تأهل الأهلي على حساب وفاق سطيف الجزائري، بعد الفوز في القاهرة (4-0)، والتعادل في الجزائر (2-2) بالدور نصف النهائي.

وضرب الأهلي، موعدًا أمام الوداد المغربي، في النهائي المقرر إقامته بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء 30 مايو الجاري.