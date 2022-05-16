متحف مطار القاهرة الدولى يستقبل الزائرين من مسافرى الترانزيت مجانا

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف أن ذكرى افتتاح المتحفين تأتى بالتزامن مع الاحتفال بيوم المتاحف العالمى والذى يحتفل به العالم هذا العام تحت شعار " قوة المتاحف"، الأمر الذى يعد فرصة كبيرة لتشجيع زيارة المتحفين فى هذا اليوم الهام، ويساهم فى التوعية بالدور التثقيفى والمجتمعى والتعليمى للمتاحف.

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 07:26 مساءً - يستقبل متحفا مطار القاهرة الدولى فى صالتى 2 و3 الزائرين من مسافرى الترانزيت مجانا، وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 مايو، بمناسبة الاحتفال بمرور عام على افتتاحهما.

وأضاف أنه من المقرر أيضا إقامة جولات إرشادية مجانية وورش عمل لزوار المتحفين فى هذا اليوم، بما يساهم فى استثمار مدة انتظارهم بالمطار لحين انتهاء إجراءات السفر فى التعرف على الحضارة المصرية العريقة.

ومن جانبها قالت إنجى عزيز مدير متحف المطار صالة 2 أن ورشة العمل المقرر إقامتها بالمتحف تأتى تحت عنوان "تراث بلدنا" للتعريف بأهمية التراث المصرى عن طريق استخدام الصلصال والألوان حيث تشكيل الفخار الذى يعبر عن البيئة المصرية القديمة وكثرة استخدام المصرى القديم لهذه الأوانى سواء لحفظ العطور أو الطعام.

وأفادت وفاء البحيرى مدير متحف المطار صالة 3 إن ورشة العمل المقرر إقامتها بالمتحف عبارة عن تلوين لبعض المستنسخات التى قام أخصائى الترميم بالمتحف بتصنيعها وإعطائها للمسافر كهدية تذكارية من المتحف مثل مستنسخ فرس النهر وتمثال الكاتب.

كما سيتم تنظيف ورشة عمل للأطفال عبارة عن رسم على ألواح خاصة من البلاستيك لأبرز قطع المتحف بمساعدة أمناء المتحف، كما سيتم عرض الفيلم الوثائقى الخاص بالمتحف على شاشات عرض المطار بمبنى الركاب 3.

هذا وتجدر الإشارة أن متحف صالة 2 يضم حوالى 304 قطع أثرية فريدة تبرز المميزات الفنية والتاريخية لكل حقبة من حقب مصر التاريخية بداية من العصور المصرية القديمة مرورا بالعصر اليونانى الرومانى والقبطى والإسلامى وعصر الأسرة العلوية، بالإضافة إلى فاتيرينة الأديان والتى تعبر عن مدى التسامح الدينى الذى شهدته مصر مهبط الأديان السماوية حيث يعرض بها المصحف الشريف من عصر الخديوى توفيق ومخطوطة صفر ايستر وكتاب تسابيح "إبصلمودية" خاص بشهر كيهك ويحتوى على منظر مصور لأدم وحواء.

فيما يضم متحف صالة 3 حوالى 60 قطعة أثرية من مختلف حقب التاريخ المصرى القديم بدءا من عصر الدولة القديمة وحتى العصر الإسلامى، منها تمثال الكاتب المصرى يرجع لعصر الدولة قديمة، نموذج خشبى للحياة اليومية فى مصر القديمة وتماثيل لمعبودات من العصر اليونانى الرومانى، أيقونة قبطية تمثل السيدة العذراء مريم وهى تحمل السيد المسيح طفلًا ويتوجها ملكان، ومشكاة من العصر المملوكى ودينار من الذهب عليه اسم السلطان المملوكى الظاهر بيبرس ولقبه "قسيم أمير المؤمنين".